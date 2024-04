Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pojawił się w programie "Moskwa. Kreml. Putin". Na antenie rosyjskiej telewizji udzielił wywiadu, w którym w mocnych słowach odniósł się do Wołodymyra Zełenskiego i sytuacji w Ukrainie .

Rosja. Pieskow o Zełenskim: Jego los jest przesądzony

- Wydaje mi się, że los Zełenskiego jest definitywnie przesądzony. Wkrótce nadejdzie czas, kiedy wiele osób, zwłaszcza w Ukrainie, zakwestionuje jego legitymizację. W każdym razie, nawet z prawnego punktu widzenia, trzeba będzie to zrobić, a on będzie musiał się jakoś usprawiedliwić - mówił Dmitrij Pieskow, odnosząc się do ukraińskiego prezydenta.