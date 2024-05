Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w rosyjski strategiczny kompleks w okolicach Armiańska na Krymie - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na swoje źródła. To kolejna taka operacja w odstępie kilku dni.

Krym. Atak ukraińskich dronów. Zniszczyły strategiczny sprzęt Rosjan

Z doniesień wynika, że bezzałgowce zniszczyły rosyjską mobilną stację radiolokacyjną dalekiego zasięgu "Niebo-SWU" , która służyła do do kontroli przestrzeni powietrznej oraz wykrywania i śledzenia m.in. pocisków rakietowych oraz samolotów strategicznych i samolotów typu stealth.

Rosja straciła kluczowy radar. To kolejna taka akcja

"Woroneż" to jeden z najnowocześniejszych systemów radarowych Moskwy . Ma zasięg około 6,5 tys. km i może jednocześnie śledzić 500 obiektów, w tym rakiety dalekiego zasięgu ATACMS.

Ataki w Rosji. USA ostrzegają przed destabilizacją

Ataki ukraińskich dronów w rosyjskie strategiczne kompleksy wojskowe wywołały obawy na Zachodzie . Kreml mógłby bowiem wykorzystać tę sytuację jako pretekst do nuklearnego ataku odwetowego.

W czwartek "Washington Post" podał, że przedstawiciele administracji USA przekazali Ukrainie, że są zaniepokojeni ostatnimi atakami na radary wczesnego ostrzegania przed rakietami balistycznymi w Rosji . Stany Zjednoczone obawiają się, że mogą one zachwiać "stabilnością strategiczną" między USA i Rosją.

Według dziennika przedstawiciele USA przekazali Ukrainie, że niedawne ataki na rosyjskie radary używane m.in. do wykrywania nadchodzących uderzeń atomowych mogą być destabilizujące i mogą wywołać niepokój Rosji co do intencji USA.