- Widziałem zdjęcia satelitarne, które pokazują rozmieszczenie MiG-ów na krymskich lotniskach. Nie wiem, jak stare są te zdjęcia, wydają się być całkiem nowe. Myślę jednak, że Rosja podejmuje duże ryzyko, przerzucając MiGi-31 na Krym . Uważam, że będzie to dobry cel i zdobycz dla naszych systemów uderzeniowych - od systemów bezzałogowych po kierowane pociski manewrujące - powiedział Serhij Zgurec, ekspert wojskowy i właściciel firmy Defense Express.

Rosja wysyła myśliwce MiG na Krym. "Wygląda to irracjonalnie"

Według eksperta "patrolowanie" Morza Czarnego przez te samoloty nie wydaje się racjonalne, ponieważ liczba myśliwców, które Moskwa posiada, jest ograniczona. - Jeśli będą one głupio zmuszane do ciągłej służby, będzie to miało realny wpływ na rzeczywiste zmniejszenie potencjału i możliwości tych samolotów - wytłumaczył Zgurec.