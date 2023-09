Wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy, które organizuje Rosja to "fikcja" - twierdzi strona ukraińska i dodaje, że jest to naruszenie prawa międzynarodowego. W podobnym tonie wypowiada się Rada Europy, zaznaczając, że głosowanie "stwarza jedynie iluzję demokracji". MSZ Ukrainy, w związku z akcją przeprowadzania pseudowyborów, zwróciło się do wszystkich swoich sojuszników z apelem.