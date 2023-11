Rosyjskie kobiety idą do wojska. Władze zachęcają wysokimi zarobkami

Wysoki żołd, świadczenia socjalne i propaganda - rosyjskie władze robią wszystko, by zachęcić swoich obywateli do wstępowania do armii. Rekruterzy wykorzystują w tym celu media społecznościowe, a na ich celowniku znajdują się tylko mężczyźni, ale i kobiety. Wiele ze służących obecnie na ukraińskim froncie żołnierek została zwerbowana w więzieniach.