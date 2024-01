Rosyjski szturm na nowym kierunku. Chcą zdobyć ważne miasto

- Widzimy nową taktykę, której nie obserwowaliśmy wcześniej. Wszyscy słyszeli o "atakach mięsnych", kiedy Rosjanie rzucają, mówiąc relatywnie w zasadzie zamachowców - samobójców do ataku, mając nadzieję, że ocalali będą mogli gdzieś się przebić. Teraz faktycznie

- Poruszają się w naszym kierunku mając nadzieję, że nie zdążymy ich zniszczyć i że dotrą do granic frontu, gdzie zdobędą przyczółek. Prowadzi to do ogromnych strat - dodał.