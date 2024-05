- Przyglądamy się temu z wielką troską. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest część znanych zagrywek Rosji, ale jest i nie trzeba spoglądać zbyt daleko w przeszłość, by to zrozumieć - powiedział John Kirby po pytaniu ze strony prasy o komentarz do doniesień o próbach rosyjskiego sabotażu w Europie.