Prezydent Polski w niedawnym wywiadzie na "Kanale Zero" odpowiadał na pytanie dotyczące przyszłości ziem okupowanych i nielegalnie anektowanych przez Federację Rosyjską.

- Krym jest miejscem szczególnym . Nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. W istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez większość czasu był w gestii Rosji - stwierdził.

Krym a Andrzej Duda. Rosyjski propagandysta reaguje

- Takie wypowiedzi Dudy wskazują tylko na jedno, Polska przygotowuje się do podziału przestrzeni po-ukraińskiej i chce, niczym słynna hiena europejska, wziąć w tym czynny udział roszcząc pretensje do ziem Rusi Galicyjskiej, Rusi Czerwonej lub, jak się je w Polsce nazywa, Kresów Wschodnich. W związku z tym widzimy kampanię informacyjną, mającą na celu przygotowanie się do zagarnięcia tych ziem - podkreślił.