Atak Ukrainy. Rosyjski polityk wskazał na Polskę

- To tylko doprowadzi do tego, że Warszawa będzie musiała zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad terytorium Polski. Jest oczywiste, że kraje zachodnie już dawno przekroczyły wszelkie czerwone linie w stosunkach z Rosją . Polscy żołnierze używający broni NATO zabijają cywilów w naszym obwodzie kurskim - stwierdził.

- Jeśli w Polsce dojdą do władzy odpowiedni politycy, to tak się nie stanie. Muszą zrozumieć, że Warszawa jest nam najbliższą spośród stolic europejskich, a Iskandery z Białorusi, jeśli zajdzie taka potrzeba, dotrą do was - podkreślił.