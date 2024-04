Rosyjski plan "B". Tak Moskwa chce uniknąć mobilizacji

Według szacunków grupy Re:Rosja od początku roku płace nowych żołnierzy kontraktowych wzrosły o 40 proc., do średnio 470 tys. rubli (około 20 tys. zł) miesięcznie. Do tego dochodzi jednorazowa wypłata w wysokości 195 tys. rubli (blisko 8,5 tys. zł).

Rosja a mobilizacja. Nowa metoda na pobór

Ukraina. Rosja unika mobilizacji

Wiosną ma zostać powołanych kolejne 150 tys. Rosjan . Prawo pozwala na wysyłanie poborowych do walki po czterech miesiącach służby wojskowej. Jak zauważa Bloomberg, stanowiłoby to jednak złamanie obietnic. Kreml przekonywał bowiem, że nie będzie wysyłał poborowych na front , dlatego przedstawiciele armii mają namawiać ich do przejścia na kontrakt zawodowy .

Jak pisze Bloomberg, coraz więcej poborowych narzeka na presję psychiczną , a w niektórych przypadkach także fizyczną. Kontrakty - według oficjalnych zapewnień - są zawierane na rok, ale rosyjskie Ministerstwo Obrony może je rozwiązać dopiero w czasie mobilizacji, a zatem de facto obowiązują one na czas nieokreślony , aż do zakończenia konfliktu.

Mobilizacja w Rosji

We wrześniu 2022 roku Putin podpisał rozkaz poboru 130 tys. osób , a wiosną ubiegłego roku Rosja planowała zmobilizować dodatkowe 147 tys. - przypomina ukraińska agencja Unian. Z doniesień wynika również, że Rosja co miesiąc uzupełnia swoje szeregi o około 30 tys. ludzi .

Zdaniem wojskowego ekspert Romana Switana Rosjanie nie przygotowują się do ataku na Kijów, Charków czy Lwów, lecz chcą zająć to, co przewidzieli w swoich planach. Według analityka okupanci nie mają potencjału militarnego do innych działań, a jedynym kierunkiem, który mogą obrać, jest wschód.