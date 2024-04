Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę, że fregata rosyjskiej marynarki wojennej wyposażona w ponaddźwiękowe pociski rakietowe Kindżał wypłynęła na Morze Śródziemne przez Kanał Sueski. Agencja Reutera, która cytuje komunikat, przekazała także, że ma to miejsce w ramach zaplanowanych ćwiczeń.

Ewakuacja z Krymu. Rosjanie mają wycofywać okręty Floty Czarnomorskiej

Wcześniej w tym tygodniu ukraiński emerytowany kapitan pierwszego stopnia Wołodymyr Zabłocki wypowiadał się na antenie radia NV na temat sytuacji Floty Czarnomorskiej. Jak się okazuje, rosyjscy wojskowi mają wycofywać nowoczesne okręty Floty Czarnomorskiej z Krymu. Statki te płyną do baz w Abchazji i Noworosyjsku.

- Jeśli nie będzie zasobów, statek nie będzie zdolny do walki, nie będzie mógł wypłynąć w morze - mówił Zabłocki, dodając: - W Sewastopolu jest niebezpiecznie. Jednostki zabrano do Noworosyjska, bo uważają (Rosjanie - red.), że tam nie będzie uderzeń. Do Sewastopola płyną jedynie w razie potrzeby, zwłaszcza w celu naprawy. Ale te naprawy są bardzo ryzykowne i jak widać bardzo trudne - przekazał.