- Słowa Joe Bidena w sprawie doniesień o śmierci Jewgienija Prigożyna są nie do przyjęcia. To pogarda dla metod dyplomatycznych - stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow. Zdaniem wiceszefa MSZ "spekulacje Waszyngtonu na temat tego, co dzieje się w Rosji, są wyrazem rażącego lekceważenia etyki międzynarodowej".