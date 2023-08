Rosyjski Korpus Ochotniczy ogłosił sukces. "Najskuteczniejszy atak"

Nad lotniskiem w rosyjskim Kursku pojawiło się 16 dronów kamikadze. Trafiły one w cztery samoloty wielozadaniowe Su-30 oraz jeden myśliwiec MiG-29. Do ataku przyznał się Rosyjski Korpus Ochotniczy (RKO), walczący po stronie Ukrainy. Jak bojownicy sami poinformowali, była to dotychczas najbardziej udana z przeprowadzonych przez nich akcji.