Rosyjski ambasador przy ONZ próbował zakłócić wystąpienie Zełenskiego

Zełenski przemawiał podczas środowego posiedzenia Rady jako pierwszy po sekretarzu generalnym ONZ Antonio Guterresie za sprawą zaproszenia go przez sprawującą prezydencję Albanię.

- Chcę zapewnić naszych rosyjskich kolegów, że nie jest to specjalna operacja albańskiej prezydencji, ale kontynuacja długotrwałej i ugruntowanej praktyki, która jest w pełni zgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych - powiedział Rama do przedstawiciela Rosji.

- Jest na to rozwiązanie. Jeśli zgodzicie się zatrzymać tę wojnę, prezydent Zełenski nie zabierze głosu - podsumował Rama.

Przemówienie Zełenskiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

- Wszyscy na świecie widzą, że to, co czyni ONZ bezradną, jest to miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, które Rosja okupuje nielegalnie, za pomocą zakulisowych manipulacji po upadku Związku Sowieckiego i które zostało zajęte przez kłamców, których zadaniem jest wybielać agresję i ludobójstwo dokonywane przez Rosję - powiedział Zełenski.