Rosyjska rzeczniczka potwierdza. Deportowali setki tysięcy dzieci

Maria Lwowa-Biełowa jest mianowaną przez Władimira Putina komisarz ds. praw dziecka. W opublikowanym 15 października raporcie poinformowała, że od lutego 2022, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa ofensywa na Ukrainę, Rosja "przyjęła" 4,8 mln Ukraińców, w tym 700 tysięcy dzieci . Między kwietniem a październikiem ubiegłego roku do pieczy zastępczej miało trafić 380 dzieci.

Wcześniej Lwowa-Belowa zaprzeczała informacjom jakoby Rosja deportowała na swoje terytorium ukraińskie dzieci, twierdząc, że to władze w Kijowie działają wbrew ich interesom.

Instytut Studiów nad Wojną: Ukraińskie dzieci były deportowane

"Międzynarodowe prawo humanitarne definiuje przymusowy transfer ludności cywilnej na terytorium okupanta jako "deportację" , ISW pozostaje przy zdaniu, że władze rosyjskie prowadzą zakrojoną na szeroką skalę kampanię deportacji Ukraińców do Rosji" - czytamy w raporcie na stronie internetowej instytutu.

Ukraińskie dzieci wracają do domu

Jak podaje dziennik "Washington Post", w poniedziałek do Ukrainy wróciło czworo dzieci w wieku od dwóch do siedemnastu lat, które zostały wcześniej deportowane do Rosji. W negocjacjach między stronami pośredniczym Katar.