Wojna na Ukrainie. Armia przesuwa rezerwy

Ataki w obwodzie charkowskim to nie jedyne działania Rosjan na północnym-wschodzie i wschodzie Ukrainy . Duża aktywność notowana jest także na kierunku łymanskim , gdzie w ciągu kilku godzin doszło do 19 starć bojowych.

Ukraiński żołnierz o ataku na Charków. "To nie będzie możliwe"

Zdaniem wojskowego, choć Rosjanie starają się stworzyć pozory dużej ofensywy nakierowanej na zdobycie Charkowa, to nie ma możliwości, aby była to udana misja.

- Zdają sobie sprawę, że nie uda im się dotrzeć do granic administracyjnych Charkowa. To nie będzie możliwe, bo nie mają na to wystarczających sił i środków. Ale sprawdzą linię obrony, zrozumieją, gdzie są słabe punkty. Maksymalnie zwiększą swoją obecność, aby Siły Obronne były zmuszone do utrzymania tutaj poważnego zgrupowania sił i środków - przekazał Fedorenko.