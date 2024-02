Rosyjska modelka i fotografka Nadieżda Rossinskaja została aresztowana pod zarzutem nawoływania do działań skierowanych przeciwko bezpieczeństwu państwa. 28-latka została zatrzymana w czwartek podczas podróży pociągiem. Jak podaje "The Moscow Times", jeśli 28-latka zostanie uznana winną zarzucanych jej czynów, grozi jej do siedmiu lat więzienia.