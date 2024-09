Rosyjscy jeńcy nie zadzwonią do domów. "Zmieniamy pewne rzeczy"

Ukraina zakazała rosyjskim jeńcom wojennym dzwonienia do swoich krewnych na terytorium Rosji. Od teraz będą mogli jedynie pisać listy. - Zgodnie z konwencjami genewskimi istnieje prawo do korespondencji, a nie do rozmowy telefonicznej - podkreślił Dmytro Łubinec, ukraiński ombudsman.