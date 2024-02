Protest w Warszawie. Aktywiści budzili rosyjskich dyplomatów

Rosjanie w Polsce. Działania po wybuchu wojny w Ukrainie

Protest po raz kolejny odbył się przy ul. Beethovena, gdzie mieści się kompleks rosyjskich budynków. To właśnie w tym miejscu tuż po wybuchu wojny zamontowano duże anteny. Jak ustalili dziennikarze prowadzący międzynarodowe śledztwo ESPIOMATS to sprzęt służący do wywiadu radioelektronicznego. Umieszczona tam elektronika według mediów ma służyć do działań podsłuchowych w promieniu 30 km, a nawet do uzyskania dostępu do plików w telefonach.