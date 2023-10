Kreml, odnosząc się do informacji przekazanych przez dziennik "Kommiersant", przekazał we wtorek, że nic nie wie o przywołanych na ten temat doniesieniach.

Rosja. Władimir Putin ruszy po prezydenturę? Pieskow wprost

Według rosyjskiego dziennika informacja miałaby zostać przekazana w przyszłym miesiącu - listopadzie. W razie potwierdzenia się doniesień i startu Putina w wyborach rosyjski dyktator mógłby zostać u władzy do 2030 r.

- Nie mam takich informacji. Nie mam nic więcej do dodania - zakończył.

Rosja zdetonowała bombę termojądrową? Pieskom komentuje

Rzecznik Kremla stwierdził także we wtorek, że Rosja nie zrezygnowała z moratorium dotyczącego prób z bronią jądrową , a także odrzuca wysuniętą wcześniej sugestię o detonacji ładunku termojądrowego.

Jak przekazał Pieskow, nie wie on, skąd reporterzy "New York Timesa" wpadli na pomysł, jakoby Rosja miała przygotowywać się do testów eksperymentalnego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym lub miałaby niedawno taki testować.