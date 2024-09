W rozmowie z kanałem Espresso TV ukraiński major odniósł się do obecnej sytuacji Sił Zbrojnych Ukrainy . Zdaniem wojskowego, z końcem września lub początkiem października Rosjanie będą zmuszeni czasowo wstrzymać swoje działania szturmowe , ponieważ wyczerpią im się zasoby technologiczne.

- Żadna armia nie jest w stanie kontynować długoterminowych działań ofensywnych przez rok, półtora . Nie dlatego, że jakaś armia jest dobra i to potrafi, a druga jest zła. Ofensywa jest przygotowywana technologicznie i myślę, że zasoby ofensywne wroga zostaną wyczerpane - twierdzi.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński major: Front zawęża się

Ołeksij Hetman zwrócił uwagę, że w każdej armii istnieje proces przygotowań do ofensywy, w którym zakłada się możliwości logistyczne i komunikacyjne. W przypadku Rosjan liczba żołnierzy nie maleje, ale już niedługo zacznie brakować kluczowego sprzętu .

- Nie można w ten sposób prowadzić ofensywy. Armia nie może się tak posuwać naprzód. Jeśli po prostu dodadzą ludzi to i tak staną w jednym miejscu - podkreślił.

- Rosjanie przygotowali ofensywę i to co przygotowali kończy się, chodzi o zasoby, nie tylko ludzkie. W niektórych miejscach podejmujemy działania kontrofensywne, odzyskujemy utracone obszary, w których wróg nacierał. Jeśli przyjrzymy się uważnie, front zawęża się. Najpotężniejsze działania ofensywne okupantów kurczą się, co oznacza, że zmierzają ku końcowi - dodał.