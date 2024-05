Przebrał się za ukraińskiego żołnierza. Żałował rekrutacji do rosyjskiej armii

To nie pierwszy raz, gdy rosyjski żołnierz postanowił poddać się, by nie musieć walczyć. Jeden z jeńców przyznał w rozmowie z ukraińskimi mediami, że od samego początku on i jego koledzy zrozumieli, że służba najprawdopodobniej zakończy się śmiercią w walkach z Ukraińcami. Wtedy też podjęli decyzję, by się poddać.