Chodzi o słowa, które 38-letni Jurij Kochowiec wypowiedział podczas sondy ulicznej. Pytany przez dziennikarzy Radia Swoboda o to, czy "konieczne jest rozluźnienie napięcia między Rosją a krajami NATO ", Rosjanin odpowiedział: - Nasz rząd twierdzi, że chce walczyć z nacjonalistami, ale bombarduje centra handlowe . W Buczy nasi żołnierze z Buriacji i Dagestanu strzelali do cywilów - i to zupełnie bez powodu.

Skrytykował Kreml w sondzie ulicznej. Został skazany na przymusowe prace

Następnie mężczyzna stwierdził, że "ludzie zaczynają nienawidzić tej sprawy", odnosząc się do wojny Rosji z Ukrainą. - To wszystko trzeba zatrzymać. Może to zrobić jedna osoba. Gdy tylko to powstrzyma, uda się osiągnąć rozluźnienie napięć w stosunkach z NATO i innymi krajami. Musimy zakończyć te działania. Skorzysta na tym także nasza gospodarka - ocenił, cytowany przez portal Media Zona.