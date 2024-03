Dmitrij Korniew: Prawdopodobnie jest to najpotężniejsza broń niejądrowa

- Byliśmy świadkami pierwszego użycia takiej amunicji. Co to daje? Powoduje zniszczenie każdego ufortyfikowanego obszaru: rowów, okopów, budynków, konstrukcji, wszędzie tam, gdzie ukryty jest personel i sprzęt, w promieniu rażenia tej bomby (...) Przed bombami ODAB nie da się ukryć, gdyż mieszanina rozpylona przez wolumetryczną bombę detonującą trafia we wszystkie fałdy terenu, wnika do ziemianek, do piwnic, czyli całkowicie przenika do wszystkich miejsc, do których może dostać się powietrze i potem wszystko eksploduje w tym samym czasie - dodał.