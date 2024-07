Według najnowszych danych geolokalizacyjnych podawanych przez analityków amerykańskiego think tanku, wojska rosyjskie były w stanie przesunąć się wzdłuż głównych ulic miejscowości Nju-York, spychając ukraińskich obrońców . Najprawdopodobniej Rosjanie kontrolują już ulicę Horliwską, która jest jednym z głównych szlaków w centrum osady.

Działania ofensywne przeprowadzane są od pięciu do siedmiu razy w ciągu doby, co zmusza Ukraińców do pełnej gotowości obronnej.