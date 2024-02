Ukraińcy wycofali się z Awdijiwki. Niestety, pomimo przygotowań nie udało uniknąć się dotkliwych strat. Jak poinformował ukraiński generał Ołeksandr Tarnawski, podczas odwrotu część ukraińskich żołnierzy została wzięta do rosyjskiej niewoli. Armia ma poprosić o pomoc organizacje międzynarodowe, by zaapelowały do okupanta o uwolnienie jeńców i zezwolenie na ich bezpieczny powrót do ojczyzny.