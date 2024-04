- Teraz można być jeszcze naiwnym i twierdzić, że (Władimir Putin - red.) robi to tylko z ostrożności. Jako osoba sceptyczna powiedziałbym raczej, że robi to, ponieważ ma plan lub będzie miał plany w przyszłości - przekazał minister.

Boris Pistorius o Rosji. Wskazuje na magazyny broni

To nie pierwszy raz, gdy Pistorius ostrzega przed potencjalną rosyjską agresją na kraje Europy. W grudniu w rozmowie z "Welt am Sonntag" informował o zwiększonej produkcji broni przez Rosję. Wśród regionów zagrożonych wymieniał m.in. kraje bałtyckie, Mołdawię oraz Gruzję.

Podobne "ramy czasowe" dla dozbrojenia krajów NATO wyznaczył Generalny Inspektor Bundeswehry gen. Carsten Breue r podczas zeszłotygodniowej wizyty w Polsce. Wojskowy ostrzegał, że Rosja może być gotowa do ataku na terytorium Sojuszu "w ciągu pięciu do ośmiu lat".

- Dlatego do 2029 r. musimy być na to gotowi - mówił generał, dodając, że projekty współpracy polskich i niemieckich sił zbrojnych powinny być podporządkowane zwiększaniu zdolności do odstraszania. Do tego czasu europejska tarcza rakietowa ma też osiągnąć wstępną gotowość.