Rosjanie zaatakowali "wózkami golfowymi". Niecodzienny widok na polu walki

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali "wózkami golfowymi"

"Kolumna rosyjska, w skład której wchodziły pojazdy opancerzone MT-LB i co najmniej jeden czołg T-90, poruszały się na zachód w kierunku Jampoliwki. To samo w sobie nie było niczym niezwykłym. Zaskakujące było to, co stanowiło część grupy szturmowej" - napisano.