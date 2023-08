Most Krymski odgrywa dla Rosjan kluczową rolę w przeprawie na półwysep. Jest na tyle ważny, że - jak ustalił ukraiński wywiad - okupanci planują zatopić kilka promów, aby utworzyć z nich pas ochronny przed konstrukcją. Ekspert wojskowy Jurij Fiodorow kreśli natomiast dwa scenariusze, które mogłyby rozwiązać kwestię walki o Krym - jednym z nich jest całkowite zniszczenie konstrukcji. Jak podaje brytyjskie Ministerstwo Obrony most nie do końca bezpiecznie służy Rosjanom, bo wykorzystują mosty pontonowe, aby dostać się na Krym.