Rosjanie weszli do Awdjiwiki. Władze miasta: Jest krytycznie

- W mieście nie ma takich bitew ulicznych . Są izolowane grupy DRG, które próbują przedostać się ulicami do miasta, ale oczywiście chłopakom udaje się ich neutralizować. Najważniejsze, że linia obrony trzyma się, pomimo bardzo trudnych warunków , bo wróg napiera wszystkimi siłami - stwierdził Barabasz.

- Oczywiście, jeśli chłopaki podchodzą do likwidacji DRG, następuje strzelanina i mieszkańcy miasta mogą mieć wrażenie, że to są bitwy uliczne. To są pojedyncze DRG. Nie mówimy o dużej liczbie wrogich żołnierzy, którzy weszli i zabrali stanowiska w mieście - dodał.