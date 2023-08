Rosjanie fałszują i "upiększają" raporty informujące o zniszczonych pozycjach czy pojazdach przeciwnika z myślą o zawyżaniu ukraińskich strat - wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Eksperci mówią o kilkukrotnych atakach na zniszczone już obiekty rejestrowanych z różnych perspektyw i w różnych dniach. Co ciekawe, okazuje się, że nie jest to oddolna inicjatywa, bo o procederze ma wiedzieć również rosyjskie dowództwo często zniechęcające podwładnych do pisania "uczciwych, ale negatywnych" sprawozdań.