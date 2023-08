Rosjanie trafili w pociąg. Wielka strata Ukraińców

Do sieci trafiło również nagranie z przeprowadzonej akcji. Widać na nim trzy połączone ze sobą zamknięte wagony . Jeden z nich zaczyna płonąć, a chwilę później widać, że dochodzi do eksplozji.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie przyznali się do ataku na szwedzką firmę w Ukrainie

Na profilu rosyjskiej ambasady w Szwecji pojawiło się ogłoszenie, w którym stwierdzono, że "w przeciwieństwie do sponsorowanego przez Szwecję 'reżimu kijowskiego', Rosja uderza tylko w cele militarne". Siły rosyjskie zapowiedziały również kolejne ataki na kolejne obiekty. "Moskwa dotrze nie tylko do szwedzkich wyrobów wojskowych, które otrzymują 'banderowcy', ale też do zakładów, które je tworzą" - podano w komunikacie na Telegramie.