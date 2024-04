- Jeśli nie będzie zasobów, statek nie będzie zdolny do walki, nie będzie mógł wypłynąć w morze i tak się dzieje (...) W Sewastopolu jest niebezpiecznie. Jednostki zabrano do Noworosyjska, bo uważają (Rosjanie - red.), że tam nie będzie uderzeń. Do Sewastopola płyną jedynie w razie potrzeby, zwłaszcza w celu naprawy. Ale te naprawy są bardzo ryzykowne i jak widać bardzo trudne - stwierdził.

