Alarm powietrzy w milionowym - trzecim co do wielkości mieście Ukrainy - rozległ się około godziny 17:30. Chwilę później uruchomiona została obrona przeciwlotnicza. Mimo to system nie zneutralizował wszystkich rosyjskich rakiet, a jedna z nich - najprawdopodobniej Iskander-M z głowicą kasetową - trafiła w odeskie nabrzeże z restauracjami, plażą czy ścieżkami rowerowymi.