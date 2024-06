Rosjanie tak chcą ochronić most Krymski. "To nawet nie są fortyfikacje"

- To nawet nie są fortyfikacje, to próby zawężenia przejścia (kanału żeglugowego - red.) - ocenił rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy. W tych słowach Dmytro Pletenczuk odniósł się do nowych działań Rosjan w pobliżu mostu Krymskiego, jakimi jest ustawianie barek, które miałyby ochronić przeprawę przed atakami. W ocenie Pletenczuka w ten sposób okupanci będą mogli łatwiej kontrolować obszar.