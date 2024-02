Rosja zajęła Awdijiwkę. MON przygotowuje listy do odznaczeń

Odwrót Ukraińców. Część żołnierzy trafiła do niewoli

Mimo wycofania się na ustalone pozycje, Ukraińcy nie uniknęli strat. Generał Ołeksandr Tarnawski poinformował, że część żołnierzy trafiła do niewoli. Armia ma poprosić o pomoc organizacje międzynarodowe, by zaapelowały do okupanta o uwolnienie jeńców i zezwolenie na ich bezpieczny powrót do ojczyzny.