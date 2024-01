Projekt "Chcę żyć" został skierowany do rosyjskich żołnierzy, który zostali wysłani przez władze na wojnę w Ukrainie , ale nie chcą walczyć. W rozmowie z "Financial Times" Witalij Matwijenko , rzecznik projektu oraz przedstawiciel wydziału ds. Jeńców wojennych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, podał najnowsze dane.

Wojna w Ukrainie. Ilu Rosjan wybrało niewolę?

Jak powiadomił, zgodnie ze stanem na grudzień 2023 roku do ukraińskiej niewoli oddało się 220 rosyjskich żołnierzy, w toku jest także kolejnych tysiąc spraw . Witalij Matwijenko przekazał również, że z infolinią połączono się 26 tys. razy , w tym czasie stronę internetową odwiedziło 48 milionów osób, z czego 46 tys. z Rosji .

Najwięcej zgłoszeń na infolinię wpłynęło w listopadzie 2022 roku, gdy ukraińska armia wyzwoliła Chersoń. Kolejny wzrost odnotowano na wiosnę 2023 roku, w momencie przygotowań do kontrofensywy . - W marcu 2023 mieliśmy prawie trzy tys. zgłoszeń. Dla porównania w grudniu 2022 roku było 1500 zgłoszeń - mówił Matwijenko

Putin zarządził mobilizację na wojnę. Ukraińcy dali szansę Rosjanom