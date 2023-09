Wyrzutnia Iskander wykorzystywana była przez rosyjskie wojsko do ostrzału celów cywilnych. W ostatnim czasie wykorzystana została np. w ataku na Konstantynówkę , kiedy to pocisk spadł na pasaż handlowy, zabijając kilkanaście osób i kilkadziesiąt raniąc.

Zdaniem Wadyma Skibickiego rozmieszczenie tak dużej liczby wyrzutni może oznaczać przygotowania do przeprowadzenia ataku z jednoczesnym użyciem dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących .

Takie działania zmusiłyby siły obronne Ukrainy, a dokładniej obronę powietrzną do wyboru celów, które zostaną zneutralizowane . W konsekwencji mocno ucierpiałyby obiekty o mniejszej wadze strategicznej, np. budynki cywilne.

Wołodymyr Zełenski: Rosja przygotowuje się do niesienia cierpienia

W związku z doniesieniami o przygotowaniach rosyjskich wojsk do uderzeń rakietowych na Ukrainę, prezydent Wołodymyr Zełenski polecił urzędnikom rozpoczęcie pilnych przygotowań obronnych w systemie energetycznym i obrony powietrznej .

- Jesteśmy doskonale świadomi, że rosyjskie zło także przygotowuje się na zimę, przygotowuje się do niesienia cierpienia. A teraz wszyscy w sektorze publicznym i władzach lokalnych muszą zrobić wszystko, co możliwe, a jeśli to konieczne, nawet niemożliwe, aby Ukraina mogła przetrwać zimę i zachować pełną funkcjonalność - stwierdził.