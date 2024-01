W rozmowie z państwową telewizją "Suspilne" Wiaczesław Chaus stwierdził, że coraz częściej dochodzą do niego sygnały o wzmożonych ruchach przy granicy z obwodem. To może wskazywać, że w najbliższych dniach Rosjanie zdecydują się na ofensywę .

- To, czy to zrobią, zależy od tego, ile będziemy pracować nad fortyfikacjami. Wszystko widzą, latają, gdzie się da (...) Rozumieją sytuację. Fortyfikacje wybudowane w 2023 roku w stosunku do wcześniejszych, to już zupełnie inny poziom - stwierdził.