Rosjanie przesuwają linię frontu. Chwalą się kolejną zdobyczą

Rosja zajęła Tonenke? Eksperci przypuszczają, że tak

Eksperci w swoich przypuszczeniach powoływali się na materiały opublikowane 15 i 16 marca. Instytut podał, że widać na nich rosyjską kolumnę pancerną zbliżającą się od zachodu do Tonenke, a także elementy rosyjskiej 10. brygady strzelców zmotoryzowanych wkraczające do Newelske i podnoszące flagę .

Trudna sytuacja Ukrainy. Linia frontu może się przesunąć

- Dla Ukrainy to wszystko jest niezwykle krytyczne, ponieważ nie ma ona drugiej linii obrony na zachodzie. Oznacza to, że siły zbrojne muszą utrzymać to terytorium. Ale dla Rosji ma to również kluczowe znaczenie - ocenił.