Rosjanie przecinają szlaki zaopatrzeniowe. Ukraińcy w potrzasku

Wojska rosyjskie w dalszym ciągu przesuwają swoje pozycje w głąb miasta Awdijiwka na dwóch kierunkach. Do okrążenia potrzeba od kilku dni do maksymalnie kilku tygodni - twierdzi Julian Ropke. Niemiecki ekspert wojskowy wskazał na fatalną sytuację obrońców miejscowości położonej we wschodniej Ukrainie.