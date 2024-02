- Ładunek był w tranzycie z Chin do Polski. W deklaracji zawarto odzież sportową i roboczą. Na kolejowym punkcie kontrolnym, podczas kontroli IDK (kompleks inspecyjno-kontrolny - red.) przeskanowano każdy kontener. I okazało się, że nie jest to do końca odzież sportowa. Wykryto to na podstawie gęstości materiału i innych parametrów - mówił.