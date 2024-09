Wojna w Ukrainie. Rosjanie próbują pokonać kanał. To linia obrony Kijowa

Wojskowy dodał, że siły rosyjskie nie planują utworzyć tam przyczółku, ale całkowicie pokonać kanał. - Dziś to jest nasza linia obronna, którą wróg tak naprawdę stara się przebić, pokonać. Nie chce on robić przyczółku na kanale, chciałby w ogóle przejść przez niego i spróbować się przesunąć dalej - ocenił Kałasznikow.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie nie odpuszczają. Celem Pokrowsk

Sytuację na froncie ocenił także emerytowany generał Mick Ryan. Mimo że pozytywnie odniósł się do działań Ukrainy w obwodzie kurskim - uważa on, że uderzenie na terytorium Rosji może mieć znaczenie w dyplomacji - nie zabrakło też słów krytyki odnośnie do walk na innym kierunku.