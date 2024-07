Kontrataki Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie charkowskim i na kierunku Kreminnej zmusiły Rosjan do przerzucenia wojsk i przejścia do obrony. Jak wynika z informacji przekazywanych przez ekspertów Instytutu Studiów nad Wojną rosyjscy wojskowi zostali przeniesieni ze strategicznie ważnych kierunków, na których do tej pory prowadzili ataki.