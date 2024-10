Na opublikowanym nagraniu widać, że ukraińskie wojsko pod kontrolą okupanta wyszli ze szkółki leśnej. Kiedy jeńcy ustawili się w szeregu, okupanci celowo otworzyli do nich ogień. "Rannych, którzy dawali oznaki życia, dobijano z bliskiej odległości za pomocą broni automatycznej" - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy .

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wycelowali w jeńców wojennych

"To największy zgłoszony przypadek egzekucji ukraińskich jeńców wojennych na linii frontu i kolejny dowód na to, że zabijanie i torturowanie jeńców wojennych nie jest odosobnionym przypadkiem. Jest to celowa polityka rosyjskiego przywództwa wojskowego i politycznego" - napisał prokurator na X.