Rosjanie napierają na froncie. Zełenski mówił o "czasie decyzji"

- Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi za największy w historii pakiet wsparcia - prawie 8 miliardów dolarów. Obejmuje on broń, która trafi na linię frontu i obronę powietrzną dla naszych miast, a także rozszerzenie misji szkoleniowej F-16 - mówił na nagraniu.

Wojna na Ukrainie. Zełenski podsumował wizytę w USA

Wołodymyr Zełenski znaczną część nagrania poświęcił również kwestiom dotyczącym planu pokojowego, który niedawno przedstawił w USA. - Przedstawiłem plan zwycięstwa i zgodziliśmy się, że wkrótce w Niemczech , w formacie Ramstein, omówimy wspólnie z sojusznikami nasze kroki - zaznaczył, podkreślając przy tym, że "październik to czas decyzji".

Ukraiński prezydent dodał, że mają jeszcze zostać podjęte ważne "działania następcze w stosunku do zestawu porozumień dotyczących bezpieczeństwa - teraz czas na G7 i Deklarację Odbudowy". Jak ocenił, to jasny sygnał, że Kijów razem z sojusznikami przywróci normalne życie po wojnie. - Ponad 30 państw dołączyło już do Ukrainy w jej wysiłkach - podkreślił.