Rosjanie mszczą się na Zełenskim. Organizują aukcję

W lutym 2023 r. zainstalowane przez Rosjan władze Krymu ogłosiły, że znacjonalizowały około 500 nieruchomości na półwyspie . Jak podaje Reuters, niektóre z przejętych działek i domów należały do biznesmenów i ukraińskich polityków .

W maju, rosyjski gubernator Krymu Sergiej Aksjonow potwierdził, że wśród zajętych przez władze nieruchomości jest też apartament w Jałcie należący do Wołodymyra i Ołeny Zełenskich .

The Moscow Times informował wtedy, że jego wartość to około 800 tys. dolarów (obecnie ok. 3,5 mln złotych). Małżeństwo kupiło mieszkanie w 2013 r.