O tym, że w Czelabińsku na rosyjskim Uralu spłonął bombowiec Su-34, informował m.in. portal RBK-Ukraina. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek, a stać za tym miał ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Nocą z 3 na 4 stycznia na lotnisku Szagoł w rosyjskim Czelabińsku spłonął samolot myśliwsko-bombowy Su-34. To operacja HUR" - podano wówczas. Wywiad przekazał, że maszyna należała do 21. Mieszanej Dywizji Lotniczej Sił Powietrznych Rosji.

Rosja o szybkim ugaszeniu pożaru. Ukraina mówi o wielkich szkodach

Według danych przekazywanych przez rosyjskie media, pożar miał zostać szybko ugaszony i nie wyrządził większych szkód. HUR jednak podaje, że samolot spłonął. Pomimo udostępnienia w sieci nagrania ze zdarzenia, trudno oszacować, jakie mogły być prawdziwe jego skutki. Wartość samolotu to ok. 50 mln dolarów.

Podpalenie rosyjskiego Su-34. Aresztowano 16-latka

Później podano, że aresztowany to 16-letni mieszkaniec Dagestanu. Jego dane nie zostały ujawnione. Sąd w Czelabińsku zgodził się na areszt chłopaka na okres co najmniej dwóch miesięcy, jednak nieletniemu grozi w sumie do 20 lat kolonii karnej.