- Przeciwnik ma się tam czym denerwować, gdyż ukraińscy żołnierze kontrolują co najmniej trzy przyczółki na brzegu Dniepru, w jego dolnym biegu, w rejonie mostów drogowych i kolejowych Antoniwki. Przeprawy nie zostały wprawdzie zniszczone, ale jednak. Z kolei na terenie zaludnionego miejsca we wsi Krinki ukraińscy żołnierze nie tylko utrzymują dość duże przyczółki, ale też starają się je rozbudowywać - powiedział pułkownik rezerwy Władysław Sełezniow .

Ukraińcy odpierają ataki w okupowanym obwodzie chersońskim

Kijów ma problem. Chodzi o transport sprzętu wojskowego

- Jedna sprawa, kiedy za pomocą szybkich łodzi przenieśliśmy siły i środki do prowadzenia bitwy strzeleckiej, druga - jak przenieść z prawego brzegu na lewy brzeg ogromną liczbę pojazdów opancerzonych, w tym czołgów, a także artylerii, obrony przeciwlotniczej, amunicji do prowadzenia aktywnych działań ofensywnych na południu obwodu chersońskiego. To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi, ponieważ dużym problemem jest budowa przeprawy pontonowo-mostowej w tej części Dniepru - wyjaśnił pułkownik rezerwy.