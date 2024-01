Rosjanie gotowi do uderzenia na Charków. Eksperci podali datę

Informacje o otwarciu nowego kierunku dziennikarzom "The Telegraph" przekazało anonimowe źródło zbliżone do Sił Zbrojnych Ukrainy .

Ukraina. Rosja uderzy na Charków? Jest data

- Aby mówić o jakiejkolwiek ofensywie lub planach wroga, musi on skoncentrować swoje jednostki wojskowe na tym czy innym kierunku. Obecnie takiej koncentracji nie ma. Jednak sytuacja może zmieniać się z każdą minutą i oczywiście uważnie to monitorujemy - mówił.

Ukraina a Rosja. Ekspert: Jesteśmy przygotowani

- Jeśli nawet uciekną się do ofensywy, jest to możliwe tylko w trybie piechoty. Najlepszy sprzęt, jaki obecnie posiadają, jest skoncentrowany na wschodnim przyczółku i ma tylko jeden cel, mają za zadanie dotrzeć do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. Nie wykluczam, że tak się nie stanie, ale absolutnie nierozsądne i niewłaściwe jest przecenianie tych informacji, co już jest katastrofą - stwierdził.